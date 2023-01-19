Adalet Bakanı Bozdağ: Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, aynen uygulanacak
Adalet Bakanı Bozdağ, "(Seçim yasası) 1 yıllık süre seçim tarihine göre belirlenir. Seçim kanunlarındaki değişiklikler nisanda yürürlüğe girdi, değişiklikler aynen uygulanacaktır." dedi.
Ankara
Adalet Bakanı Bozdağ, "(Seçim tarihi) Tarihle ilgili herkes bir değerlendirme yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtemelen mart ayında bu yönde bir karar alacağını tahmin ediyorum." dedi.
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