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Adalet Bakanı Bozdağ: Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur

Barış Gündoğan   | 19.01.2023
Adalet Bakanı Bozdağ: Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." dedi.

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