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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Maltepe Esenkent İETT Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
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Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da sel onarımları için yürütülecek projeleri başlattı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'da yaşanan sel nedeniyle hasar gören yerlerin onarılması için yürütülecek 48 milyon lira değerindeki projeleri başlattı.

Kemal Karadağ  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Adalet Bakanı Bozdağ, Şanlıurfa'da sel onarımları için yürütülecek projeleri başlattı

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, DSİ Şanlıurfa Bölge Müdürlüğünce düzenlenen "Taşkın Hasarları Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilendiğini, kentin sel nedeniyle de zarar gördüğünü hatırlattı.

Yaraların sarılması için çalışmaların başlatıldığını, deprem ve selden etkilenenlerin beklentilerinin karşılanması amacıyla önemli kararlar alındığını belirten Bozdağ, depremzedelerin bir yıl içerisinde yeni konutlarına kavuşacağını söyledi.

Deprem bölgesinde yeni şehirlerin kurulacağını, ayrıca sağlık, eğitim ve sosyal tesislerin yapılacağını anlatan Bozdağ, yeni dönemde kentin konut stokunun kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi amacıyla gayret göstereceklerini dile getirdi.

"Afet karşısında Şanlıurfa'yı daha güvenli hale getirecek adımları atıyoruz"

Bakan Bozdağ, kentte selden zarar gören yerlerde gerekenlerin yapılacağını, taşkın onarımlarının yanı sıra başka projelerin de yürütüldüğünü aktardı. Şanlıurfa'daki tüm dereler için çalışmalar yapıldığını belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Derelerin ıslahı, yağmur sularına karşı tedbirlerin alınması son derece önemli. Afetler olduğunda zararı azaltacak, afetlerin zarar vermeden geçirilmesini sağlayacak teknik imkanlarımız var. Şanlıurfa'mız için bu teknik imkanları kullanarak afet karşısında Şanlıurfa'yı daha güvenli hale getirecek adımları atıyoruz. Yıl sonunda da bütün derelerin ıslahı için projeyi faaliyete geçireceğiz. Projeler bittiğinde derelerin tamamının ıslah edildiğini, Şanlıurfa için iyi bir sürecin başladığını hemşehrilerimiz görecektir."

İçme suyu konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü anlatan Bozdağ, "Kuyulara son veren, şehir şebeke suyunu her mahalleye, kırsaldaki mahalleler, mezralar dahil hepsine ulaştıran tarihi bir kararı Sayın Cumhurbaşkanımız verdi. Bu tarihi adımı da onun talimatları çerçevesinde atacağız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından onarım projelerini yapacak yüklenici firma yetkilisini yanına davet eden Bozdağ, 10 Ocak 2024'te tamamlanacak onarımların öne çekilmesini, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bu çalışmaların sona erdirilmesini istedi. Bunun üzerine de firma yetkilisi çalışmaların 29 Ekim'de tamamlanması sözünü verdi.

Bakan Bozdağ, daha sonra Sırrın Deresi'nde, kentte 15 Mart'ta yaşanan sel nedeniyle hasar gören yerlerin onarılması amacıyla yapılacak 48 milyon lira değerindeki projelerin temelini attı, çalışmaları başlattı.

Törene, Vali Salih Ayhan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile diğer yetkililer katıldı.

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