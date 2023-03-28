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Adalet Bakanı Bozdağ: Kahramanmaraş merkezli depremlerde tutuklananların sayısı 325'e yükseldi

Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısının 325'e yükseldiğini açıkladı.

Ahmet Sertan Usul  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Adalet Bakanı Bozdağ: Kahramanmaraş merkezli depremlerde tutuklananların sayısı 325'e yükseldi

Ankara

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