Dolar
18.61
Euro
19.12
Altın
1,756.69
ETH/USDT
1,247.10
BTC/USDT
16,702.00
BIST 100
4,553.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar için cenaze töreni düzenleniyor Beyoğlu'ndaki terör saldırısında hayatını kaybeden Yusuf Meydan ve kızı Ecrin Meydan için cenaze töreni düzenleniyor BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Endonezya'nın Bali Adası'nda G20 Zirvesi öncesi basın toplantısı düzenliyor
logo
Gündem

Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir terör saldırısı Türkiye'nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır

Bakan Bozdağ, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Bilinmeli ki hiçbir terör saldırısı Türkiye'nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır. Terörle mücadelemiz, terör bitene kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tosun   | 14.11.2022
Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir terör saldırısı Türkiye'nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır

Ankara

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı gerçekleştiren teröristin yakalandığını, teröriste yardım edenler ile teröristin temasta bulunduğu kişilere ulaşılıp, şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bu menfur terör saldırısının faili teröristi, teröriste yardım edenleri ve bunlarla temas halinde olanları kısa sürede tespit edip yakalayan güvenlik güçlerini ve adli tahkikatı yürüten Cumhuriyet savcılarını tebrik eden Bozdağ, her birine ayrı ayrı teşekkürlerini iletti.

Her tür terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı, terör saldırısını ve bu saldırıyı gerçekleştiren teröristi lanetleyen Bozdağ, "Bilinmeli ki hiçbir terör saldırısı Türkiye'nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır. Terörle mücadelemiz, terör bitene kadar devam edecektir." vurgusu yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir terör saldırısı Türkiye'nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır
İstanbul'daki terör saldırısını 'turizm' vurgusuyla aktaran New York Times Twitter'da tepki topladı
İstanbul Valisi Yerlikaya: Hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu
İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden baba kızın cenazeleri Adana'ya getirildi
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 17 Kasım'a ertelendi

Benzer haberler

Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir terör saldırısı Türkiye'nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır

Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir terör saldırısı Türkiye'nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır

İstanbul'daki terör saldırısını 'turizm' vurgusuyla aktaran New York Times Twitter'da tepki topladı

İstanbul Valisi Yerlikaya: Hastanede tedavi gören 57 yaralımız taburcu oldu

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden baba kızın cenazeleri Adana'ya getirildi

İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybeden baba kızın cenazeleri Adana'ya getirildi
Şehit polis Fethi Sekin'in babası Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti

Şehit polis Fethi Sekin'in babası Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti
Birçok ülkenin dışişleri bakanı, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayımladı

Birçok ülkenin dışişleri bakanı, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayımladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet