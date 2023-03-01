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Adalet Bakanı Bozdağ: Fahiş kira artışlarıyla ilgili adli süreçler işlemekte

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş kira artışlarına ilişkin, "Vatandaşlarımızın şikayetiyle pek çok Cumhuriyet başsavcılığı soruşturma başlatmış ve onlarla ilgili adli süreçleri işletmektedir." dedi.

Ferdi Türkten   | 01.03.2023
Adalet Bakanı Bozdağ: Fahiş kira artışlarıyla ilgili adli süreçler işlemekte

Ankara

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