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Adalet Bakanı Bozdağ, depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesindeki adliye personelini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yapan adliye personelini ziyaret etti.

Okan Coşkun   | 01.03.2023
Adalet Bakanı Bozdağ, depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesindeki adliye personelini ziyaret etti

Gaziantep

Bozdağ, Nurdağı ilçesindeki konteyner kentte görev yapan personelle bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Bozdağ, bölgede görev yapan personele teşekkür etti.

Bakan Bozdağ, yargı faaliyetlerinin bölgede aksamadan devam etmesinin önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Adalet hizmetleri felakete rağmen bölgede devam etti. Gönüllülük esasına göre yurdumuzun dört bir yanından gelen personellerimizin böyle zor zamanda fedakarlığa talip olması kolay bir iş değildir. Sizler buna talip oldunuz her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elbette burada delillendirme işlemleri, defin işlemleri, kimliklendirme çalışmaları ve adli soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü görüyoruz. Zor şartlar içerisinde yapılabileceğin en iyisini yaptığınız için teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle afetleri yaşatmasın diyorum."


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