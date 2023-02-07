Adalet Bakanı Bozdağ: (Depremle ilgili) İftira ve çarpıtma yapan ve yayanlar hakkında adli süreç işletilmektedir
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremle ilgili yalan, iftira ve çarpıtma yapanlarla yayanlar hakkında adli sürecin işletildiğini bildirdi.
Ankara
Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enkaz altında kalanlara sağ ulaşmak ve kurtarmak için hummalı bir çalışma yapıldığını belirtti.
Milletimiz ve Devletimiz seferber olmuşken,— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) February 7, 2023
yalan,iftira ve çarpıtma yapan ahlak ve şeref yoksunlarını kınıyorum.
Bu yalan,iftira ve çarpıtmaları yapanlar ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları adli süreçleri işletmektedir.
Devletin bütün imkan ve kabiliyetini seferber ettiğini, milletin de her türlü destek için seferber olduğunu kaydeden Bozdağ, "Milletimiz ve devletimiz seferber olmuşken, yalan, iftira ve çarpıtma yapan ahlak ve şeref yoksunlarını kınıyorum. Bu yalan, iftira ve çarpıtmaları yapanlar ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları adli süreçleri işletmektedir." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.