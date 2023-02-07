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Hatay'da depremin 37. saatinde 6 yaşındaki Enes enkazdan kurtarıldı. VTR
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Adalet Bakanı Bozdağ: (Depremle ilgili) İftira ve çarpıtma yapan ve yayanlar hakkında adli süreç işletilmektedir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremle ilgili yalan, iftira ve çarpıtma yapanlarla yayanlar hakkında adli sürecin işletildiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 07.02.2023
Adalet Bakanı Bozdağ: (Depremle ilgili) İftira ve çarpıtma yapan ve yayanlar hakkında adli süreç işletilmektedir

Ankara

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enkaz altında kalanlara sağ ulaşmak ve kurtarmak için hummalı bir çalışma yapıldığını belirtti.

Devletin bütün imkan ve kabiliyetini seferber ettiğini, milletin de her türlü destek için seferber olduğunu kaydeden Bozdağ, "Milletimiz ve devletimiz seferber olmuşken, yalan, iftira ve çarpıtma yapan ahlak ve şeref yoksunlarını kınıyorum. Bu yalan, iftira ve çarpıtmaları yapanlar ve yayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları adli süreçleri işletmektedir." ifadelerini kullandı.

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