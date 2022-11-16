Dolar
18.61
Euro
19.38
Altın
1,781.20
ETH/USDT
1,220.80
BTC/USDT
16,611.00
BIST 100
4,688.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Adalet Bakanı Bozdağ, başörtüsüne yönelik teklifin haftaya TBMM'ye sunulabileceğini belirtti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklinin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulabileceğini söyledi.

Zehra Aydın Turapoğlu, Aynur Ekiz   | 16.11.2022
Adalet Bakanı Bozdağ, başörtüsüne yönelik teklifin haftaya TBMM'ye sunulabileceğini belirtti

TBMM

Bozdağ, Meclis'te, başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği teklifi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anayasa değişikliğine ilişkin hazırlık çalışmalarını tamamladıklarını belirten Bozdağ, bu kapsamda Anayasa'nın 24. maddesine fıkraların ekleneceğini, 41. maddenin birinci fıkrasında değişiklik yapılacağını kaydetti.

Hazırlık çalışmasını yaparken Mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ettiklerini anımsatan Bozdağ, ancak CHP, İYİ Parti ve HDP'nin, hazırlık çalışmasına destek sunmadıklarını söyledi.

"Önümüzdeki hafta Anayasa değişikliği teklifinin TBMM'ye sunulmasının kuvvetle muhtemel olduğunu düşüyorum" diyen Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bu konuda bizim Cumhur İttifakı olarak sayımız şimdi 335, Meclis Başkanı oy kullanamadığı için 334. Yapılan düzenlemeleri, hazırlığı tamamlanan değişiklik önerilerini gördükleri zaman destek verme ihtimallerini çok yüksek görüyorum.

Yaptığımız şey insan haklarına, hukuk devletine ilişkin son derece önemli bir reform, değişikliktir. İnsanların, kıyafetiyle ilgili bundan sonra herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması ülkemizde anayasal güvence altına alınacak."

İYİ Parti ve HDP'nin, teklife karşı olduklarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadığını, CHP'nin, teklif TBMM'ye sunulduktan sonra değerlendirme yapacağını belirttiğini aktaran Bozdağ, "Umuyoruz ki hem Anayasa konusunda hem de Genel Kurulda siyasi partilerin desteğiyle Anayasa'nın aradığı 400 ve üzerinde çoğunlukla kabul edilir." diye konuştu.

Siyasi partilerin değişiklik konusunda samimi olup olmadığının teklifin yasalaşması sürecinde belli olacağını vurgulayan Bozdağ, "Benim dileğim başörtüsüyle ilgili tartışmaların geri dönmemek üzere ülke gündeminden çıkarılmasıdır." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti'den Yeniçağ gazetesine 100 bin liralık tazminat davası
Terör saldırısında hayatını kaybedenler İstiklal Caddesi'nde anılıyor
Adalet Bakanı Bozdağ, başörtüsüne yönelik teklifin haftaya TBMM'ye sunulabileceğini belirtti
Bakan Kurum: Mısır Dışişleri Bakanı ve COP27 Başkanı Şukri ile olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin yakalanan şüphelilerin işlemleri sürüyor

Benzer haberler

Adalet Bakanı Bozdağ, başörtüsüne yönelik teklifin haftaya TBMM'ye sunulabileceğini belirtti

Adalet Bakanı Bozdağ, başörtüsüne yönelik teklifin haftaya TBMM'ye sunulabileceğini belirtti

Adalet Bakanı Bozdağ: (Dünya Adalet Projesi 2022 Raporu) Türkiye'yi bu rapor nedeniyle yargılamak haksızdır

Adalet Bakanı Bozdağ: İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin gözaltı sayısı 50'ye yükseldi

Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir terör saldırısı Türkiye'nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır

Adalet Bakanı Bozdağ: Hiçbir terör saldırısı Türkiye'nin huzurunu, birliğini, dirliğini ve istikrarını bozamayacaktır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadın saldırganın bombayı patlatması sonucu eylemin gerçekleştiğini değerlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kadın saldırganın bombayı patlatması sonucu eylemin gerçekleştiğini değerlendiriyoruz
Adalet Bakanı Bozdağ, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov'u kabul etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Rusya Federasyonu Başsavcısı Krasnov'u kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet