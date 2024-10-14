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Açılışa hazırlanan T-1 tüneliyle Yüksekova'ya daha güvenli ulaşılacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde taş düşmesi, heyelan ve çığ tehlikesinin yaşandığı Hakkari-Yüksekova kara yoluna inşa edilen Yüksekova-Yeni Köprü Yolu T-1 Tüneli ile sürücülerin ve yolcuların daha güvenli seyahat etmeleri sağlanacak.

Sayim Harmancı  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Açılışa hazırlanan T-1 tüneliyle Yüksekova'ya daha güvenli ulaşılacak Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması, trafiğin güvenle akışının sağlanması amacıyla Yüksekova-Yeniköprü Yolu projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda Yeni Köprü mevkisinde 2019'da yapımına başlanan biri 3 bin 965, diğeri 4 bin 562 metre uzunluğundaki çift tüplü 2 tünelde çalışmalar devam ediyor.

Toplamda 660 metre olan ve çalışmaları büyük ölçüde tamamlanan üç köprü ile 6,7 kilometrelik bölünmüş yolun da yer aldığı proje kapsamında Yeni Köprü ile Dilektaşı köyü arasındaki T-1 tünelinin sol tüpünde asfalt çalışmaları tamamlandı. Sağ tüpünde asfalt ve beton kaplama çalışmaları süren tünelin kış sezonu öncesinde sürücülerin ve yolcuların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Tünelin açılmasıyla sürücüler ve yolcular, sürekli taş düşmelerinin yaşandığı, heyelan ve kışın çığ riskinin bulunduğu yolun yerine tünelden geçerek tehlikeden uzakta güvenli seyahat edecek.

Yaklaşık 200 metre ilerlemenin sağlandığı T-2 tüneli ve bağlantı yollarının da tamamlanmasıyla 35 dakika süren yol 10 dakikada geçilecek.

"Çalışmanın yapıldığı bölge inanılmaz zor bir yer"

Karayolları 11. Bölge Müdürü Demirhan Erol ile asfalt çalışmaları tamamlanan T1 tünelinden geçiş yapan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, yürütülen projenin bölgenin ulaşımı için büyük önem taşıdığını söyledi.

Tünelden geçerken projenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce güzergahtaki 23 kilometrelik kısmın 16 kilometreye düşürülmesi için proje hazırlandığını anlattı.

Bu sayede insanların daha güvenli yolculuk imkanına kavuşmasının hedeflendiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Projenin iki ana unsuru var. Biri T1, diğeri T2 tüneli. İçinden geçtiğimiz T1 tüneliydi. Yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda. Bu tünelin akabinde yaklaşık 4 kilometrelik bölünmüş yol, sonrasında T2 tüneli var. O da yaklaşık 4 bin 600 metre uzunluğunda. Bu süreç bittiğinde çalışmaların yürütüldüğü 23 kilometrelik kısım 16 kilometreye düşecek. Kilometreden sağlanan tasarruftan daha önemlisi bu güzergah açıldığında yolda bulunan heyelanlı bölge, Yeni Köprü'den sonra ilçeye doğru olan 9 kilometrelik aks, T1 tüneliyle geçilmiş olacak. 35-40 dakika süren ve biraz da riskler barındıran yol T1 ve T2 tünellerinin bitmesiyle 10 dakikaya düşecek. Bu çok güvenli ve konfor alanı alacak."

Projeyle sayesinde yolun Türkiye ile İran arasındaki ticaret rotalarının ana güzergahı haline geleceğini ifade eden Çelik, şu bilgileri verdi:

"Yol çalışmalarında 3 ilave köprü de yapılmış durumda. Şu ana kadar yapılan imalatlarda 900 bin metreküp hafriyat alınmış, 200 bin metreküp beton çalışması yapılmış. 20 bin tona yakın da demir kullanılmış. Coğrafyayı hepimiz biliyoruz. Çalışmanın yapıldığı bölge inanılmaz zor bir yer. Heyelan bölgesi, kar, buz ve don olayları nedeniyle kayaçlar da kendi içinde yıpranmış ve heyelana yatkın bir alanı var. Bu güzel çalışmayı projelendiren, ilimize kazandırılmasına katkı sunan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza şükranlarmızı sunuyoruz. Emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim."

Ali Çelik, kış gelmeden tünelin çift taraflı açılacağını, bunun kent için çok büyük bir müjde olduğunu bildirerek, projenin hayırlı olmasını diledi.

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