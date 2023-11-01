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Abdullahiyan: Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı saldırılar devam ederse sonuçları çok ağır olacaktır

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı saldırılar devam ederse, sonuçları çok ağır olacaktır, destekleyenler bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir." dedi.

01.11.2023 - Güncelleme : 01.11.2023
Abdullahiyan: Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı saldırılar devam ederse sonuçları çok ağır olacaktır

Ankara

Abdullahiyan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor. Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerindedir." diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "Türkiye'ye, Gazze halkının tehcirine karşı ve insani yardımların ulaştırılması hususunda gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." dedi.

Gazze'de kadınlara ve çocuklara karşı saldırılar devam ederse, sonuçları çok ağır olacaktır, destekleyenler bunun bedelini ağır ödeyeceklerdir

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