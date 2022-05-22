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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'ı, ABD Büyükelçiliğince, dün İstanbul'da düzenlenen bir miting öncesi yayınlanan gösteri uyarısından duyulan rahatsızlığı bildirmek üzere çağırdı.

Emre Karaca   | 22.05.2022
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede Flake'a, söz konusu gösteri uyarısında bu tür mitinglerde emniyet birimleri tarafından alınan önlemler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı kaydedilerek, bu husustaki rahatsızlık ifade edildi.

Flake'a ayrıca, kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanımının ciddi bir sorun teşkil ettiği belirtilerek, ABD'de bu nedenle meydana gelen olayların ortada olduğu hatırlatıldı. Siyasi parti mitinglerinin demokrasinin köklü bir geleneğini oluşturduğu, ülkede bu konuda sanki önemli bir problem varmış izlenimi oluşturulmasının kabul edilemez olduğu iletilen Flake'a, söz konusu mitingin dün sorunsuz şekilde yapıldığı ve herhangi bir olayın yaşanmadığı aktarıldı.

Öte yandan Büyükelçi'ye, ABD makamlarınca kendi vatandaşlarına yönelik bundan sonra yayınlanabilecek seyahat ya da gösteri uyarılarının gerçekler dikkate alınarak hazırlanması beklentisi de ifade edildi.


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