ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, Antalya Diplomasi Forumu'nda değerlendirmelerde bulundu ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Suriye, inanılmaz bir şekilde, yaşadığımız en büyük yeni olay odaklı diplomasi deneylerinden biri oldu." dedi.

Barrack, bu yıl "Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla 5'incisi düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Diplomasinin dünyadaki dramatik ve travmatik olaylar arasında sürekli fayda sağlayan bir hediye olduğunu belirten Barrack, "Her gün kendilerinden bir şeyler öğrendiğim bu diplomatlar kurşunları, füzeleri, roketleri ve silahları önleyen diyaloglar, konuşmalar, cümleler kurmak için oradalar. Bu yüzden bence bu iki gün son derece önemli." diye konuştu.

Barrack, dünyada kafa karıştırıcı ve karmaşık birçok şeyin olduğunu belirterek bu nedenle "burada olmaktan, dinlemekten, öğrenmekten ve küçük de olsa yardımcı olmaktan heyecan duyduğunu" söyledi.

ADF'nin Suriye için önemine ilişkin soruya Barrack, "Suriye, inanılmaz bir şekilde, yaşadığımız en büyük yeni olay odaklı diplomasi deneylerinden biri oldu. Kimsenin gerçekten tahmin etmediği veya beklemediği, bölgeden, Amerika'dan, müttefiklerden ve kendini arayan bir kültürden işbirliği içeren kuantum bir hareket." yanıtını verdi.

Barrack, Orta Doğu'da herkesin hoşgörü, saygı, alçakgönüllülük ve anlayış aradığını ve bunun aileden, topluluktan, kabileden, dinden ve ulustan kaynaklandığını belirterek "Bence Suriye, diyalog ve işbirliğinin işe yarayıp yaramadığını denememiz için harika bir laboratuvar ve şu ana kadar harika bir iş çıkarıyor." ifadesini kullandı.