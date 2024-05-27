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İstanbul’da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Eminönü Beyazıt Meydanı’nda protesto ediliyor.
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu

İsrail'in Refah'ta yerinden edilen Filistinlilerin kampını bombalaması, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi.

Aykut Karadağ  | 27.05.2024 - Güncelleme : 27.05.2024
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde İsrail protestosu Fotoğraf: Ahmet Sami Acar/AA

Ankara

Ankara Filistin Dayanışma Platformunun çağrısı üzerine, ABD Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Türkçe ve İngilizce "Nehirden denize, özgür Filistin" yazılı pankartlar açtı, "Kanlı ellerinizi Gazze'den çekin", "İnsanlık onuru siyonizmi yenecek" yazılı dövizler taşıdı.

Platform adına konuşan Peygamber Sevdalıları Derneğinden Mustafa Karakaş, İsrail'in onlarca yıldır sürdürdüğü katliamlar silsilesinin son günlerde ümmetin sessizliğinden alınan cesaretle hızlandığını söyledi.

Gazze'de sivil yerleşim yerleri başta olmak üzere güvenli denilen bölgelerin de bombalandığını ifade eden Karakaş, özellikle çocuk ve kadınlara yönelik toplu imha süreci yürütüldüğünü belirtti.

Karakaş, İsrail'in, İslami direnişe karşı üstünlük sağlayamayacağını anlayınca çadırları bombaladığını söyledi.

Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma çağrısından hemen sonra Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı depolarının bulunduğu bölgenin yakınlarındaki çadırlara bombalar atıldığını, onlarca kişinin yanarak öldüğünü ifade eden Karataş, İsrail'in ne ahlaki kriterleri ne kuralları ne de hukuku olduğunu belirtti.

Karakaş, Gazze direnişinin insanlığın ve ümmetin Çanakkale savunması olduğu görüşünü dile getirerek, "100 yıl önce 15 yaşındaki çocuklar ümmetin merkezi emperyalizm tarafından işgal edilmesin diye nasıl ki bedenlerini İslam’a siper etti, nasıl ki kadınlar çocuklarına örtmesi gereken bezleri topların üzerine örttü. Bugün de Gazzeli yiğitler sadece kendilerini değil, ümmetin geleceğini savunma adına her gün can veriyor." diye konuştu.

Karakaş, İsrail'i destek veren firmaların ürünlerini boykot etmeyi sürdüreceklerini, zulmün olduğu yerde tarafsız kalmayacaklarını vurguladı.

Gruptakiler, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın konuşmaların ardından Filistin ve tüm Müslümanlar için dua etti.

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