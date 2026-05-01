ABD'de Türk Büyükelçiliği, ülkedeki Türk doktor ve bilim insanlarını bir araya getirdi ABD'de, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin davetiyle ülkede yaşayan Türk doktor ve bilim insanları bir araya geldi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe Büyükelçi Sedat Önal, ABD'nin Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Mehmet Öz ve ABD Ulaştırma Bakan Yardımcısı Seval Öz, ABD'de yaşayan Türk doktor ve bilim insanları katıldı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Önal, Türk bilim insanlarının iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için katalizör görevi gördüğünü söyledi.

ABD'de görev yapan Türk bilim insanlarının, akademisyenlerin ve önemli konumdaki kişilerin iletişiminin daha sık olması gerektiğinin altını çizen Önal, bunu yapacak insanların öne çıkmasının önemine dikkati çekti.

Önal, "Yani toplumun her kesimiyle iletişim kurabilecek iki dilde, iki kültürde de rahat, iki kültürle de kimlikle de barışık insanların biraz öne çıkması gerekiyor." dedi.

Büyükelçiliğin bu kişileri bir araya getirmek için elinden geleni yapacağını ancak ABD'deki Türk toplumunun bu durumu sahiplenmesinin önemli olduğunu belirten Önal, ABD'de girdiği yerlerde en iyi noktalara gelmiş donanımlı insanların Türk kimliğini tanıtmak için çabalaması gerektiğini ifade etti.

Mehmet Öz'den iletişimin sürdürülmesinin önemi mesajı

ABD'nin Medicare ve Medicaid Hizmetleri Direktörü Dr. Mehmet Öz, İkinci Dünya Savaşı zamanında Nazilerden kaçan Rus ve Alman doktorların Türkiye'ye yerleşmesinin Türkiye'deki tıp literatürünün gelişimine katkı sağladığını belirterek, doktor olan babasının da bu literatürden faydalanarak eğitim aldığını belirtti.

Daha sonra ABD'ye gelen babasının, oradaki Türk doktorlarla yakın ilişki sürdürdüğünü, bunu yapmadığı takdirde duygusal olarak iyi hissedemeyeceğinin farkında olduğunu aktaran Öz, "Bu yüzden bu tür buluşmalar çok önemli, çünkü ortak değerlerimiz var. Ve bu değerler, sıkı çalışma, özgürlük ve diğer birçok özellik, bu salondaki herkesin nereden gelirse gelsin başarılı olmasını sağladı." dedi.

Öz, ABD'de çalışan Türk hekimlerinin birbirlerine karşı yükümlülüklerinin olduğunu vurgulayarak, babasının yaptığı gibi kendi aralarında profesyonel bağlar kurmalarının ve Türkiye ile bağlarını koparmamaları gerektiğinin altını çizdi.

Bu tür buluşmaları önemsediğini dile getiren Öz, "Birbirinizle daha fazla bağ kurmanızı dört gözle bekliyorum. Bu yüzden sizden bir ricam var. Bu odada daha önce tanışmadığınız biriyle tanışmanızı, iletişim bilgilerini paylaşmanızı ve aranızdaki bağı biraz daha güçlendirmenizi istiyorum. Babamın yaşlıyken bana bunu söylediğini hatırlıyorum. 93 yaşında vefat etti ama hayatını dolu dolu yaşadı. Tahmin edebileceğiniz gibi, ilk geldiğinde çok yakın olan topluluğun dağılmaya başladığını hissediyordu. Büyüdükçe, birbirimizden de uzaklaştık." ifadesini kullandı.