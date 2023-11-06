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ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti protesto edildi

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Dışişleri Bakanlığı binası yakınında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyaretini protesto etti.

Muhammet Tarhan, Can Efesoy  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyareti protesto edildi Fotoğraf: Cem Genco/AA

Ankara

TGB üyeleri, Blinken'ın Türkiye'ye gelişini protesto etmek için Dışişleri Bakanlığı binası yakınında toplandı.

Filistin ve Türk bayrakları açan onlarca kişi, "Katil Blinken Türkiye'den defol" sloganı attı.

Polis, protestoculara müdahale etti.

Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Bakanlıkta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşüyor.

Blinken, Türkiye'ye gelmeden önce Orta Doğu turu çerçevesinde önce Tel Aviv'i ziyaret etmişti. Blinken ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) dışişleri bakanlarıyla İsrail'in Gazze'ye saldırıları konusunda görüşmüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştirdiği Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.

Batı Şeria'nın ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) geçerek GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile görüşen Blinken, buradan Irak'ın başkenti Bağdat'a gitmiş, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani ile Gazze'deki gelişmeleri ele almıştı.

Blinken'ın, Ankara'nın ardından Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

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