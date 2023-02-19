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ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü." ifadesini kullandı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 19.02.2023
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile deprem bölgesinde havadan incelemelerde bulunan Blinken, Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Blinken, "Türkiye'deki depremin yıkımını doğrudan görmek derinden üzdü." ifadesini kullanarak, ABD'nin, kurtarma ve yardım çalışmaları için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a hareket etmişti.

Adana'da İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'na gelen Blinken'ı, Bakan Çavuşoğlu karşılamıştı.


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