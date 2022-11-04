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Abant'ta kullanılacak elektrikli faytonun deneme sürüşü yapıldı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Milli Parkı'nda at ve faytonların kaldırılmasının ardından kullanılacak elektrikli faytonun deneme sürüşü gerçekleştirildi.

Zafer Göder   | 04.11.2022
Abant'ta kullanılacak elektrikli faytonun deneme sürüşü yapıldı Fotoğraf: Zafer Göder/AA

Bolu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün (DKMP) kararıyla "hayvanların zor koşullarda çalıştırılması" ve "çevre kirliliği" nedeniyle temmuzda at ve faytonla yapılan gezi faaliyetinin sonlandırılmasının ardından Abant Milli Parkı'nda kullanılacak gezi aracı belli oldu.

DKMP ile Mudurnu Kaymakamlığı arasında yapılan sözleşme kapsamında mili parka gelecek ziyaretçiler, Kaymakamlığa ait elektrikli araçlarla gezinti yapabilecek.

Abant'ta kullanılacak elektrikli faytonun ilki milli parka getirilerek, Kaymakam Fatih Çevik ve ile DKMP Bolu Şube Müdürü Mustafa Gözler tarafından tanıtıldı.

Elektrikli faytonun direksiyonuna geçen Çevik, milli parkta kısa bir gezinti yaptı.

Kaymakam Çevik, gazetecilere, Türkiye'nin ve Bolu'nun güzide turizm merkezi olan Abant Milli Parkı'nda bundan sonra elektrikli fayton kullanılacağını söyledi.

Çevik, elektrikli faytonun ilk deneme sürüşünü gerçekleştirdiklerini belirterek hem doğayı koruma hem de ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmesini sağlamaya niyetinde olduklarını kaydetti.

Kaymakamlık olarak elektrikli fayton işi ile milli parkta bulunan kafeteryanın işletmesini aldıklarını aktaran Çevik, hem faytonları hem de kafeteryayı gelecek dönemde kendilerinin işleteceğini dile getirdi.

Çevik, tek şarjla 70 ila 120 kilometre gidebilen elektrikli faytonların saatte 30 kilometre hıza ulaşabildiğini, sürücü ile 6 kişi kapasitesi bulunduğunu belirtti.

Abant'ta yıl sonuna kadar 2 elektrikli faytonun hizmet vereceğini, gelecek yıl da talebe göre sayının artırılacağını ifade eden Çevik, "Önümüzdeki dönemde de talebe göre 6-8 adete kadar planlayacağız. Hepsi farklı renk olacak. Hepsine Bolu'nun, Mudurnu'nun ve Abant'ın yöresel isimlerini vermeye çalışacağız." diye konuştu.

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