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Gündem, Kurumsal Haberler

AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması başladı

Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2022'ye damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı Yılın Fotoğrafları oylaması başladı.

Ekip   | 16.12.2022
AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması başladı

Ankara

Oylamada Yılın Fotoğrafları, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan savaş, siyaset, spor ve yaşam gibi çeşitli konular ile sıcak gelişmelere ilişkin en etkileyici 85 fotoğrafı arasından seçilecek.

Her yıl Haber ve Spor kategorilerinde yapılan oylamada bu yıl üçüncü kategori olarak Çevre & Yaşam da bulunuyor.

Çevre ve Yaşam kategorisi, Anadolu Ajansının son yıllarda çevre konusunda bilinç oluşturmak için attığı adımların yeni bir parçasını yansıtıyor.

Bu kapsamda, Çevre & Yaşam kategorisinde 37, Haber kategorisinde 22 ve Spor kategorisinde 26 kare seçkin fotoğraf Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde beğeniye sunuldu.

Fotoğraflar, Türkiye'nin yanı sıra ABD'den Çin’e, Ukrayna'dan Arktik Okyanusu'na, Hindistan'dan İskoçya'ya, Afganistan'dan Guatemala'ya dünyanın farklı coğrafyalarından yayımlanan 1 milyondan fazla kare arasından AA fotoğraf editörlerince belirlendi.

Oylamada katılımcılar, Çevre & Yaşam, Haber ile Spor kategorilerinin her biri için en az bir fotoğraf seçilebilecek.

Katılımcılar çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı arttırmak amacıyla siteye eklenen link üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün Geleceğe Nefes – Türkiye Yüzyılına Nefes kampanyasından yararlanarak birer fidan sahibi de olabilir.

AA'nın ilk kez 2012'de düzenlediği Yılın Fotoğrafları oylamasına, her yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlar, siyasetçiler, bürokratlar, sporcular ve çok sayıda sanatçı da katılıyor.

Geçen yıl 312 bin 136 kişinin katıldığı Yılın Fotoğrafları oylaması, "yilinfotograflari.aa.com.tr" internet sitesinden 16 Ocak 2023 saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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