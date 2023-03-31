Dolar
19.19
Euro
20.81
Altın
1,970.03
ETH/USDT
1,827.20
BTC/USDT
28,459.00
BIST 100
4,812.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’nin New Jersey eyaletindeki Paterson kasabasında “Ak Parti Vatandaş Buluşması” programında konuşuyor
logo
Gündem

AA, Türkiye'deki depremlerde ekipmanı hasar gören Yunan gazetecilere kamera hediye etti

Anadolu Ajansı, Yunanistan'daki gazeteci meslektaşlarla dayanışma çerçevesinde, Türkiye'deki deprem felaketi sırasında görev yaparken ekipmanı hasar gören gazetecilere kamera hediye etti.

Derya Gülnaz Özcan, Ahmet Gençtürk  | 31.03.2023 - Güncelleme : 31.03.2023
AA, Türkiye'deki depremlerde ekipmanı hasar gören Yunan gazetecilere kamera hediye etti

Atina

Deprem felaketini haberleştirmek üzere Hatay'da çalışan Yunan gazetecilerin kameralarının kimliği belirsiz kişilerce kullanılamaz hale getirilmesinin ardından harekete geçen Anadolu Ajansı (AA), Yunan meslektaşlarına iki kamera gönderdi.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Yunan gazetecilere gönderdiği mektupta, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

AA'nın, tüm gazetecilerin çalışmalarını güvende sürdürebilmelerinin önemine inandığını vurgulayan Karagöz mektubunda, "Türkiye'deki tüm devlet kurumlarının bu konuda sizinle aynı üzüntüyü paylaştığını bildirmek isterim. Bu olayın tüm yönleriyle araştırılıp, gazetecilerin mesleklerini özgürce icra etmesinin en üst seviyede sağlanacağından emin olabilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Karagöz, AA'nın gazetecilere dayanışma nişanı olarak gönderdiği ekipman için "Size gönderdiğimiz bu hediyeyi kabul etmeniz bizim için bir onur olacaktır. Bu ekipmanın en zor şartlarda dahi gazetecilik görevinizi yapmanıza katkıda bulunmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Gazeteciler, AA'nın hediyesini kabul ederek teşekkürlerini bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AA, Türkiye'deki depremlerde ekipmanı hasar gören Yunan gazetecilere kamera hediye etti
Kahramanmaraş'ta bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 17 mahallede devam edecek
YSK'den koruma altındaki kadınlara ilişkin karar
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama

Benzer haberler

AA, Türkiye'deki depremlerde ekipmanı hasar gören Yunan gazetecilere kamera hediye etti

AA, Türkiye'deki depremlerde ekipmanı hasar gören Yunan gazetecilere kamera hediye etti

Frangoyannis: Türkiye ve Yunanistan arasında "pozitif gündem" çerçevesinde ilerleme kaydedildi

Yunanistan'da genel seçimler 21 Mayıs'ta yapılacak

Yunanistan'da son 20 yıldaki 10 büyük orman yangınında yaklaşık 3 milyon dönüm zarar gördü

Yunanistan'da son 20 yıldaki 10 büyük orman yangınında yaklaşık 3 milyon dönüm zarar gördü
AA Genel Müdürü Karagöz: Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği, Balkanları birbirine yaklaştırdı

AA Genel Müdürü Karagöz: Balkan-Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği, Balkanları birbirine yaklaştırdı
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan 4. Pozitif Gündem Toplantısı'na ilişkin ortak açıklamayı paylaştı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan 4. Pozitif Gündem Toplantısı'na ilişkin ortak açıklamayı paylaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet