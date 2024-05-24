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AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı

Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda, karla mücadele çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek yaşamını yitiren Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı.

Beşir Kelleci  | 24.05.2024 - Güncelleme : 24.05.2024
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Nişancı'yı anmak için babası Nafiz, eşi Çiğdem, kızları Serra Beyza ve Zeynep Nilay Nişancı ile akrabalarının yanı sıra Küresel Gazeteciler Konseyi Bayburt Temsilcisi Yaşar Yıldız, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti yönetim kurulu üyeleri ile meslektaşları, Nişancı'nın merkeze bağlı Söğütlü köyündeki kabri başında bir araya geldi.


Kur'an kursu öğreticisi Mehmet Salih Turanoğlu'nun Kur'an-ı Kerim okumasının ardından Nişancı için dua edildi.


Nişancı'nın ailesine tekrar taziyelerini ileten Küresel Gazeteciler Konseyi Bayburt Temsilcisi Yıldız, "Abdulkadir Nişancı basın şehididir." dedi.

Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki karla mücadele çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs 2019'da uçuruma düşmüş, cenazesine 2 hafta sonra ulaşılmıştı.

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