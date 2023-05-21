AA Genel Müdürü Karagöz: 'AA manipülasyon yapıyor' demek manipülasyonun en büyüğüdür
AA Genel Müdürü Karagöz, "Sayım yapıldıktan sonra nasıl ıslak imzalı sonuç tutanak belgesi oluşturulur? Bu iş saat kaçta biter? Bütün bunları bir siyasi bilir. Bildiği halde 'AA manipülasyon yapıyor' demek manipülasyonun en büyüğüdür." dedi.
İstanbul
Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, gazeteci Hakan Çelik'in Youtube kanalında AA'nın seçim sonuçlarını yayımlaması sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz, tutanakların AA tarafından özel olarak geliştirilen bir mobil aplikasyona yüklendiğini, yüklenen tutanakların Amazon'un Optik Karakter Tanıma (OCR) sistemi tarafından dijitalleştirildiğini ve AA Seçim Takip Merkezi'ne aktarıldığını anlattı.Dijitalleştirilen verilerin Seçim Takip Merkezi'nde görevli 300 kişi tarafından kontrol edildiğini belirten Karagöz, OCR'nin doğru okuma yaptığı durumda insan gözüyle de bakıldığını ve bunun onaylandığını söyledi.
Karagöz, sonuçları geliş sırasına göre verdiklerini, bunların Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) sonuçlarıyla birebir uyuştuğunu, aksini kimsenin iddia edemeyeceğini vurguladı.
Siyasetle ilgilenen herkesin sandıkların ne zaman kapanacağını, açılacağını ve sayım yapılacağını bildiğini ifade eden Karagöz, "Sayım yapıldıktan sonra ıslak imzalı sonuç tutanak belgesi nasıl oluşturulur? Bu iş saat kaçta biter? Bütün bunları siyasiler bilir. Bildiği halde 'AA manipülasyon yapıyor' demek manipülasyonun en büyüğüdür." diye konuştu.
Karagöz, sandıkların saat 17.00 itibarıyla açıldığını, tek tek oy pusulalarının çıkarıldığını, o esnada siyasi partilerin gözlemcilerinin orada bulunduğunu dile getirdi.
Burada bir hile yapmanın mümkün olmadığına dikkati çeken Karagöz, hangi adaya, kaç oy çıktığına dair herkesin imza attığını kaydetti.
Islak imzalı sonuç tutanaklarının kapıya asıldığını, AA'nın görevinin de ondan sonra başladığını ifade eden Karagöz, Anadolu'da oy sayım sürecinin ortalama 30-40 dakika sürdüğünü, büyük şehirlerde ise bu sürenin 3 saate kadar çıktığını söyledi.
Bu durumun seçim sonuç verilerine de yansıdığına değinin Karagöz, "Siyasetle ilgili herkes biliyor, o akşam televizyonun karşısına, kameraların karşısına geçip televizyonlardan insanlara 'AA manipülasyon yapıyor' diyen siyasetçi de bunu çok iyi biliyor." ifadelerini kullandı.
"Sandıkların görsellerini toplayan 2 bin 500 arkadaşımız vardı"
Karagöz, Çankaya ve Bakırköy gibi ilçelerde sonuçların imza altına alınmasının saat 21.30-22.00'yi bulabileceğini belirterek, şöyle devam etti:
"Sandıkların başında sandıkların görsellerini toplayan 2 bin 500 arkadaşımız vardı. Fakat 2 bin 500 kişiyle 190 bin sandığı toplayamayacağımız için biz sandıkların toplanması, sonuç tutanaklarının görsellerinin toplanması noktasında hizmet alımı yaptık. Türkiye'de yerleşik ekibi olan bir araştırma şirketine dedik ki 'Sen bizim adımıza git, şu sandık tutanaklarını fotoğraflarını çek' Böylece bütün sandıklara ulaşmış olduk. Bütün sandıklardan hem görselleri hem de verileri. Şimdi bizim sistemimizde hem veri girişi yapılıyor hem de görsel toplanıyor."
Anadolu'dan ilk verilerin saat 17.45-17.50 gibi gelmeye başladığını aktaran Karagöz, sandıkların bitiş sırasına göre sisteme yüklendiğini ve hemen veriye dönüştürüldüğünü kaydederek, yapılan eleştirilere şöyle yanıt verdi:
"Bize yanlış veri veriyorsunuz demiyorlar. Bize 'Önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın yüksek oy aldığı yerlerin verisini veriyorsunuz' diyorlar. İddiayı ikinci cümlede kendileri çürütüyor. Diyorlar ki 'Hiç merak etmeyin bizim sandıklarımızda henüz işlemler bitmedi.' Yani 'Metropollerde işlemler bitmedi. Onlar eklenince zaten seçimi biz kazanacağız.' Şimdi manipülasyon işte tam olarak ikinci cümlede yer alıyor. Sakarya Taraklı 17.53'te gelmiş, 167 oy Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, 13 oy Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ben şimdi bunu vermeyecek miyim?"
Karagöz, verinin geliş saatine göre sisteme girildiğini, nüfusun yoğun olmadığı yerlerde sayımların hızlı şekilde tamamlandığını dile getirerek, "Çankaya'da, Kadıköy'de ve Bakırköy'de öyle değil, bunu bizi eleştiren siyasiler çok iyi biliyorlar. O akşam niye eleştiriyor? Çünkü o akşam kendi destekçilerine bir mesaj verme zorunluluğu içerisinde. Ben de 'Ya o mesajı yine ver ama 103 yıllık AA gibi işini düzgün yapan, sistemi dosdoğru olan bir kurumu o mesajında meze yapma' diyorum." ifadelerini kullandı.
"Hukuk önünde hesaplaşacağız"
YSK verileriyle AA'nın verileri arasında bir uyumsuzluk olmadığının altını çizen Karagöz, "Bize karşı bir itibar suikastı yapıldı. 103 yıllık, Mustafa Kemal Atatürk'ten bize emanet olan bu kurumun hukukunu korumak 2 bin 500 çalışanımızın hakkını korumak Genel Müdür olarak benim vazifemdir. Onlarla hukuk önünde hesaplaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.
"Sistem kusursuz çalışıyor"
AA ve YSK'nin kesin olmayan seçim sonuçlarının birbirine çok yakın olduğunu dile getiren Karagöz, AA'da Erdoğan'a yüzde 49.50, Kılıçdaroğlu'na yüzde 44.89, Oğan'a yüzde 5.17, İnce'ye yüzde 0.44 oy gözüktüğünü, YSK'nin kesin olmayan seçim sonuçlarında ise Erdoğan'a yüzde 49.51, Kılıçdaroğlu'na yüzde 44.88, Oğan'a yüzde 5.17, İnce'ye yüzde 0.44 oy verildiğini kaydetti.
Karagöz, aradaki çok küçük yüzdelik farklılıkların ise tutanaklara yapılan itirazlardan kaynaklandığını aktardı.
İkinci tur için de sistemin çalışıp çalışmadığına bakmak için pek çok prova yapıldığına değinen Karagöz, "Hepsi kusursuz çalışıyor ve OCR sistemimiz bu sefer çok hızlı okuyacak. Şu ıslak imzalı tutanakta sadece iki aday olduğu için çok kısa sürede çıkar." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.