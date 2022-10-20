AA Çevre Forumu'nda "Sürdürülebilir Kalkınma için Temiz Enerji" tartışıldı
Uluslararası haber ajansı Associated Press'in (AP) Küresel İklim ve Çevre Editörü Peter Prengaman, iklim değişikliğinin çok yönlü bir hikaye olduğunu ve çok sayıda faktörü etkilediğini belirtti.
Ankara
Anadolu Ajansının (AA), iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle düzenlediği Çevre Forumunun "Sürdürülebilir Kalkınma için Temiz Enerji" oturumuna, Hırvat Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Majda Tafra Vlahovic, AP'nin Küresel İklim ve Çevre Editörü Peter Prengaman ve Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan konuk oldu.
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Prengaman, AP'nin, iklim ve çevre ekibiyle yaptığı işin iklim konusunu gazeteci bakış açısıyla alarak halka iletmek olduğunu vurguladı.
İklim ve çevre ekibinin faaliyetlerine bu yıl başladığını dile getiren Prengaman, her gün iklim değişikliği ve çevrenin farklı boyutlarına odaklanıldığını ve sahaya inildiğini söyledi.
Peter Prengaman, "Bir kasırga olduysa ordayız, bir boru hattı patladıysa oradayız ve tüm bunların haberlerini halka iletmek için elimizden geleni yapıyoruz" diyerek, Bangladeş'teki erozyon olayında on binlerce kişinin yerinden olduğuna ve ABD'de doğal afetlerin şebekeyi etkilediğine değindi.
Prengaman, "Aynı zamanda uzmanlara yer vermeye çalışıyoruz. İklim değişikliği çok karmaşık bir konu ve farklı boyutları olan bir konu, bunlara eşit bir şekilde yer vermeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Dünyaya pozitif etkisi ve atmosferdeki karbondioksitin azaltılmasına katkısı çok büyük olduğu için "yeşil enerji" kullanılması gerektiğini belirten Prengaman, güneş ve rüzgar enerjisi gibi farklı kaynakların bir arada kullanılmasının başarılı olması halinde on binlerce insan için enerji üretebilmenin mümkün olduğunu kaydetti.
Çalışmaların sürdürülebilmesi için daima yeni fonlama fırsatlarının peşinden koştuğunu söyleyen Prengaman, "İklim değişikliği ile haber yapmak ucuz bir şey değil." dedi.
Prengaman, yerel çözümlerin de mühim olduğuna işaret ederek, sorunların çözümü için çalışan insanların habere taşınmasının önemli olduğunu vurguladı.
İklim değişikliği nedeniyle yerinden olan insanlarla ilgili de bir çalışma yapılacağını anlatan Prengaman, "İklim değişikliği önemli bir sorun. Dünyanın farklı bölgelerindeki insanları etkiliyor. Bunları anlatmayı, yeni haberler yapmayı amaçlıyoruz. Dünyadaki ayak izimizi ve ekibimizi genişletmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
"Sıfır Atık Projesi'yle 3,9 milyon ton sera gazının atmosfere çıkması engellendi"
Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyyüp Karahan da en temel kaynakların iklim değişikliği nedeniyle yok olduğunu ve iklim krizinin çözümünün küresel olması gerektiğini belirtti.
Karahan, Türkiye'nin, küresel ısınmayla mücadelede aktif rol oynadığını aktararak, "Sıfır Atık Projesi'yle 3,9 milyon ton sera gazının atmosfere çıkması engellendi." bilgisini paylaştı.
Sıfır Atık Projesi'ne başlandığında geri dönüşüm katı atık oranının yüzde 13'lerde olduğuna dikkati çeken Karahan, bu çalışmayla geri dönüşüm oranının yüzde 27,2'ye çıktığını aktardı.
Karahan, yine bu projeyle, yılda ortaya çıkan 35 milyon ton atığın yüzde 27'sinin geri dönüşüme kazandırıldığını söyleyerek, 2023'ün sonuna kadar bu oranı yüzde 35'e çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.
Eyyüp Karahan, bunun yanı sıra, plastik poşetin ücretli hale getirilmesiyle, Türkiye'de plastik poşet kullanım oranının yüzde 65 oranında azaldığına değindi.
Türkiye'nin iklim değişikliğinde aktif rol almaya çalıştığını aktaran Karahan, "Akdeniz'in korunmasıyla ilgili, Barselona Sözleşmesi kapsamında, Antalya'da 22'nci COP'u gerçekleştirdik. Dünyaya buradan Akdeniz'in nasıl korunması gerektiği noktasında ciddi bir ses vermeye çalıştık." sözlerini sarf etti.
Hırvat Haber Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Majda Tafra Vlahovic ise dünya çapında yaşanan felaketlere örnekler vererek, "Seferberliğe geçmemiz lazım, bir şeyler yapmamız lazım. Farklı kurumlarda, farklı kuruluşlarda, birbirinden haberdar olmayan insanlar bir şekilde gücünü birleştirmeli." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.