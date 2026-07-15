Anadolu Ajansı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla "15 Temmuz-Tanıklar ve İtiraflar" kitabını hazırladı.

AA, 15 Temmuz'un tanıklıklarını ve itiraflarını kitaplaştırdı Anadolu Ajansı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla "15 Temmuz-Tanıklar ve İtiraflar" kitabını hazırladı.

AA Kitap tarafından yayımlanan kitapta, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi Türkiye'nin, tarihinin en ağır saldırılarından biriyle karşı karşıya kaldığı anlatıldı.

FETÖ'cü darbecilerin, devlet ve millet ile Türkiye'nin varlığını hedef aldıkları o gece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalaması, devlet kurumlarını hedef alması, 253 vatandaşı şehit etmesi ve binlerce insanı yaralaması, bunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkan milyonların, darbecilere geçit vermemesi kitapta detaylarıyla yer aldı.

Siyasi iradenin kararlılığı ve Türk milletinin azmiyle akamete uğratılan darbe girişiminin 10. yılında bir hafıza çalışması olarak hazırlanan kitapta ayrıca, soruşturma ve yargılama süreçlerinde bazı FETÖ mensuplarının itiraflarına yer verildi. Darbe hazırlıkları, örgütsel işleyiş ve 15 Temmuz gecesi yaşananlar, faillerin kendi anlatımlarıyla ortaya koyuldu.

15 Temmuz'a ilişkin farklı tanıklıklar bir araya geldi

Anadolu Ajansının fotoğraf, haber ve yayın arşivlerine dayanan 356 sayfalık kitap, 15 Temmuz'a ilişkin farklı tanıklıkları bir araya getirdi.

"Devlet kurumlarının tanıklığı", "meydanların tanıklığı", "milletin tanıklığı", "şehirlerin tanıklığı", "dünyanın tanıklığı" ve "itirafların tanıklığı" ile "10 yıl sonra" adlı 7 bölümden oluşan kitabı açan okuyucuları, iç kapaktaki üzerinde 15 Temmuz zaferini gösteren bir fotoğraf ve arkasında 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yer aldığı bir kart karşılıyor.

Bu kapakta ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Ağustos 2016'daki Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde söylediği "Milletimiz çok büyüktür, esaret ve zillet kabul etmez." sözü yer alıyor.

- Kitabın son sayfasında 15 Temmuz şehidi 253 kişinin ismi yer alıyor

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, kitabın ön söz bölümünü kaleme alarak, 10 yıl sonra 15 Temmuz'un, hafızalardaki yerini koruyan tarihi bir dönüm noktası olmayı sürdürdüğünü anlattı.

Karagöz, ön sözde "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı ve güçlü liderliği, şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin cesareti ve milletimizin ortaya koyduğu direniş, gelecek nesillere aktarılması gereken ortak bir hafızanın temel unsurlarıdır. Bu nedenle 15 Temmuz'u hatırlamak, anlamak ve doğru şekilde anlatmak milletimize karşı sorumluluğumuzdur. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu eserin hazırlanmasında emeği geçen Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür ediyor, çalışmanın 15 Temmuz'a ilişkin hafızanın canlı tutulmasına katkı sunmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Editör Dr. Hulusi Köse'nin giriş bölümünü yazdığı kitapta, AA muhabirlerinin 15 Temmuz gecesi çektiği fotoğraflar ve darbe girişiminin hezimete uğramasının ardından yurt ve dünya genelinde yapılan kutlamalara ilişkin kareler bulunuyor.

Kitabın "itirafların tanıklığı" bölümünde ise FETÖ'nün 15 Temmuz'a nasıl hazırlandığı, itirafçıların yargı dosyalarına giren ifadelerinin çarpıcı kısımları kullanıldı. Bölümde, itirafçıların yanı sıra darbe girişimi sanıklarının savunmaları ve fotoğrafları da yer alıyor.

Darbe girişiminin ardından geçen 10 yıllık sürece değinilen kitap, 15 Temmuz şehidi 253 kişinin isminin yer aldığı sayfayla sona eriyor.

