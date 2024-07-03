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9. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu

Kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kemal Karadağ  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
9. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

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