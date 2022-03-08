Dolar
14.57
Euro
15.88
Altın
2,061.76
ETH/USDT
2,541.10
BTC/USDT
38,417.00
BIST 100
2,011.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev Bağımsızlık Meydanı’ndan yayındayız
logo
Gündem

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülke genelinde 368 etkinlik düzenlendi

Muhammed Nuri Erdoğan   | 08.03.2022
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülke genelinde 368 etkinlik düzenlendi

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 18 Şubat'tan bugüne kadar ülke genelinde 41 bin 129 kişinin katıldığı 581 etkinliğin yasalara uygun şekilde düzenlendiğini bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle bugün saat 16.00 itibarıyla 81 ilde 22 bin 759 kişinin katıldığı 368 etkinlik yapıldı.

Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 18 Şubat'tan bugüne kadar toplam 41 bin 129 kişinin katıldığı 581 program yasalara uygun düzenlendi.

Programlar sırasında 2'si bölücü terör örgütünün sembolü ile etkinlik alanına girmeye çalışan, 7'si program yerine girişte üst araması yaptırmamak için güvenlik güçlerine pankart sopalarıyla ve muhtelif cisim atarak saldırıda bulunan, 12'si kanuna aykırı eylem düzenleyen toplam 21 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kanuna aykırı eylem yapan 2 kişiye yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gün içinde yasalara uygun olarak düzenlenecek etkinliklerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi için en üst seviyede güvenlik tedbirleri alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 960 bini geçti
Moderna, Kenya'ya Afrika'nın ilk mRNA aşı üretim tesisini kuracak
Mozambik'te dün hiç Kovid-19 vakası görülmedi
Koronavirüsle mücadelenin kadın kahramanları 8 Mart'ta da görev başında
TURKOVAC'ın Faz-3 çalışması Azerbaycan'da başlıyor

Benzer haberler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülke genelinde 368 etkinlik düzenlendi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ülke genelinde 368 etkinlik düzenlendi

Marmaris'te Cumhuriyet tarihinin şehit kadınları için fidan dikildi

Kadınlar el emeğiyle ürettiği yemenileri dünyaya satıyor

AK Parti'li Keşir: Kadına yönelik şiddete tolerans yok

AK Parti'li Keşir: Kadına yönelik şiddete tolerans yok
YÖK Başkanı Özvar: Türkiye yüzde 32 kadın profesör oranıyla AB ülkelerini geride bıraktı

YÖK Başkanı Özvar: Türkiye yüzde 32 kadın profesör oranıyla AB ülkelerini geride bıraktı
Türk badmintonunun 'öncü kadınları'

Türk badmintonunun 'öncü kadınları'