8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İİT Helal Expo Fuarı İFM'de devam ediyor
Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, ICDT ile SMIIC iş birliğinde düzenlenen 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo Fuarı 2. gününde devam ediyor.
İstanbul
"Sürdürülebilir Ticaret İçin: Global Helal Endüstrisinin Gelişimini Tüm Yönleri ile Keşfedin" mottosuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte bugün "Türkiye'de Katılım Finansmanı Yoluyla Helal Ekonomiden Yararlanmak", "İslami Sosyal Finansta Yenilikler: Türkiye İçin Fırsatlar", "Helal Tedarik Zinciri" ve "Helal Gıda ve İlgili Önemli Hususlar" konuları üzerine paneller düzenleniyor.
Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Osman Çelik, zirve kapsamında düzenlenen "Türkiye'de Katılım Finansmanı Yoluyla Helal Ekonomiden Yararlanmak" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, İslami sosyal finans sisteminin, değerleriyle bugünün finans sorunlarına çözüm üretme gücü olduğunu söyledi.
"İslami sosyal finans sürdürülebilir kalkınmayı destekliyor ve insanlığa alternatif çözümler sunuyor." diyen Çelik, Türkiye'deki İslami sosyal finans sisteminin vakıflar, dernekler ve kooperatifler gibi farklı enstitüleri de içinde barındırdığını dile getirdi.
Vakıfların eğitim, sağlık, alt yapı ve finans alanında sosyal kalkınmaya önemli katkılarda bulunduğunu kaydeden Çelik, Vakıf Katılım Bankası'nın yaptığı çalışmalardan örnekler verdi.
Çelik, İslami sosyal finans sisteminin gelişimi için yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu alanda tarihi olarak geniş bir tecrübe ve birikime sahip olduğunu hatırlattı.
"Türk ekonomisi, Müslüman dünyasının geri kalanı için bir nevi rol model olabilir"
New Orleans Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kabir Hassan ise AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin zengin bir tarihe ve şu anda çok dinamik bir lidere sahip olduğunu ifade etti.
Hassan, Türk ekonomisinin Müslüman dünyasının geri kalanı için bir nevi rol model olabileceğine işaret ederek, "Türkiye, çok çeşitlendirilmiş bir ekonomiye sahip. Türkiye'nin 200'e yakın ülkeye ihraç ettiği binlerce ürünü var. Kovid döneminde Türkiye'nin ihracatının çok arttığını gördük. Türkiye, bu dönemde küresel kapanmalardan avantaj elde etti." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin üretim, istihdam, ekonomik büyüme ve ihracata dayalı yeni ekonomi modelinin İslami finans kavramlarıyla entegre olması gerektiğine dikkati çeken Hassan, "Helal ekonomi, helal gıdanın ötesinde büyük bir konsept. Turizm, moda, kozmetik, ilaç gibi bir çok alanı da içeren bir ekonomik kavramdan bahsediyoruz. Helal ekonomi, bilimsel olarak da kanıtlanmış ürün çeşitliliğine sahip." ifadelerini kullandı.
Hassan, helal ekonominin geleceğini çok parlak gördüğünü belirterek, "Helal ekonomi her yıl büyüyor. Helal ekonominin finansal olmayan kısmını gerçekten artırmamız gerekiyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.