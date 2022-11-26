74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturmanın 79’u tamamlandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını açıkladı.
Ankara
İçişleri Bakanı Soylu belediyelerdeki soruşturmalar hakkında "Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, farklı anlayış söz konusu değildir. Burası devlettir." açıklamalarında bulundu.
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