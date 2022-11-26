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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın toplantısı düzenliyor
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74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturmanın 79’u tamamlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını açıkladı.

Utku Şimşek   | 26.11.2022
74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturmanın 79’u tamamlandı

Ankara

İçişleri Bakanı Soylu belediyelerdeki soruşturmalar hakkında "Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, farklı anlayış söz konusu değildir. Burası devlettir." açıklamalarında bulundu. 

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