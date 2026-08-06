71 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 844 kişi tutuklandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince 71 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Son 10 günde düzenlenen operasyonlarda, 832 kilogram uyuşturucu ile 425 bin 419 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bu kapsamda, 1302 şüpheli yakalanırken, 844'ü tutuklandı, 140'ı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Açıklamada, operasyonun detaylarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"1955 ekip, 4 bin 800 personel, 17 hava aracı ve 43 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyonlar düzenlendi. Gençlerimizin geleceğini korumak, ailelerimizin huzurunu sağlamak için zehir tacirlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, Narkotik Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."