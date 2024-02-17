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Gündem

60 saniyede bugün (17 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
60 saniyede bugün (17 Şubat 2024)

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, "Küresel Eylem Günü" kapsamında Ankara'da protesto edildi
Filistin İnisiyatifi üyeleri Gazze için yürüdü
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 15 kişi yakalandı
60 saniyede bugün (17 Şubat 2024)
Bakan Yerlikaya, Elazığ'da "Deprem Konutları Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu: Durmadan, dinlenmeden çalışacağız

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