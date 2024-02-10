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Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, “İş İnsanları Buluşması”nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile telefonda görüştü. - VTR
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Gündem

60 saniyede bugün (10 Şubat 2024)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

10.02.2024 - Güncelleme : 10.02.2024
60 saniyede bugün (10 Şubat 2024)

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Alper Gezeravcı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Güler'in babası Fikret Güler, son yolculuğuna uğurlandı
Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK tarafından Gara'da şehit edilenleri andı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alandaki yangına müdahale ediliyor

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