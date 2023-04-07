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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezi önünde açıklamalarda bulunuyor
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Gündem

60 saniyede bugün (07 Nisan 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

07.04.2023 - Güncelleme : 07.04.2023
60 saniyede bugün (07 Nisan 2023)

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın yapı denetim sorumlusu tutuklandı
60 saniyede bugün (07 Nisan 2023)
BAE'den Adıyaman'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı
Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin 3'üncü toplantısı İstanbul'da başladı
Depremde camları dahi kırılmadan yan yatan binanın enkazı kaldırılıyor

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