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Gündem

60 saniyede bugün (04 Mart 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

04.03.2023
60 saniyede bugün (04 Mart 2023)

Jandarma ve POLSAN deprem bölgesine 1000'er tır daha su gönderecek
İzmit Belediyesporlu taraftarlar, depremzede çocuklar için sahayı oyuncaklarla doldurdu
Malatya'da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 89 bin 676 bağımsız bölüm tespit edildi
60 saniyede bugün (04 Mart 2023)
Kilis'te depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

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