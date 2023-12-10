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6. Rize Hamsi Festivali'nin kapanışında 3 ton hamsi dağıtıldı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Mesele hamsi değil; burada kültür festivali adı altında memleketimizin güzel yanlarını, örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini tanıtıyoruz." dedi.

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
6. Rize Hamsi Festivali'nin kapanışında 3 ton hamsi dağıtıldı

İstanbul

Sultangazi Belediyesinin Anadolu Kültür Festivali kapsamında düzenlediği 6. Rize Hamsi Festivali'nin kapanışında 3 ton hamsi dağıtıldı.

Belediyenin Etkinlik Alanı'nda Sultangazi Rizeliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Birbirinden güzel lezzetlerin buluştuğu festivalde vatandaşlara tonlarca hamsi dağıtıldı, balık ekmek yemek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Anadolu Kültür Festivali'nde Rizelilerle bir arada olmanın mutluğunu yaşadığını söyledi.

Vatandaşlara balık ekmek dağıtan Dursun, Rize'nin, hamsiyle beraber anıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hamsi deyince de sokaklar ve caddeler kuyrukla doldu. Bugün Rizeli kardeşlerimiz Sultangazi'yi hamsiyle doyuracaklar. Mesele hamsi değil; burada kültür festivali adı altında memleketimizin güzel yanlarını, örf ve adetlerini, gelenek ve göreneklerini tanıtıyoruz. İnsanları bir araya getiriyoruz, muhabbeti artırmaya gayret ediyoruz. Festival 4 gün boyunca sürdü, bugün finali. Bu finali de inşallah hamsi festivali ile yapmış olacağız. Yaklaşık 3 ton hamsi dağıtılacak ve bol bol herkes yiyecek. Sultangazi hamsiye, Rizelilere, muhabbete doyacak inşallah. Herkesi bekliyoruz."

Festivale Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş, Rize Dernekler Federasyonu Başkanı Hasan Başça, Sultangazi Rizeliler Dernek Başkanı Orhan Yazıcılar, Eyüp Sultan İlçe Jandarma Komutanı Zeki Gülter, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK başkan ve temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.





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6. Rize Hamsi Festivali'nin kapanışında 3 ton hamsi dağıtıldı

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