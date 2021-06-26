Euro
10.46
Dolar
8.76
BIST 100
1,391.86
Altın
1,781.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

6 ildeki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Muğla, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Sivas ve Bolu'daki 8 bölge, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 26.06.2021
6 ildeki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi Sivas'ın Zara ve Hafik ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Tödürge Gölü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muğla'nın Bodrum ilçesi sınırları içerisinde bulunan Umurça-Kumbahçe-Kızılağaç Mahalleleri Kıyı Kesimi Doğal Sit Alanı, Antalya'nın Manavgat ve Serik ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Köprüçay Havzası Doğal Sit Alanı, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Yelken Adası Doğal Sit Alanı, İstanbul'un Sarıyer ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kilyos Caddesi ve Yakın Çevresi Doğal Sit Alanı, Muğla'nın Milas ilçesi sınırları içerisinde bulunan Tuzla Gölü ve Çevresi Doğal Sit Alanı, Sivas'ın Zara ve Hafik ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Tödürge Gölü potansiyel doğal sit alanı ve Bolu'nun Seben ilçesi sınırları içerisinde bulunan Hocaş Köyü Fosil Ormanı ile Muslar Kaya Yerleşimi doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Öte yandan Resmi Gazete'deki bir diğer karara göre, Muğla sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine ilişkin 17 Ocak 2018 tarihli ve 2018/11264 sayılı Bakanlar Kurulu kararının ekindeki "17/K1" numaralı alanın doğu sınırları yeniden belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha Kovid-19 aşısı gönderildi
İtalya'da Kovid-19'un 'Delta' varyantının görülme sıklığı artıyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 630 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

6 ildeki bazı bölgeler 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Antalya'da sıcaktan bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu

Avrupa'da uyuşturucu tüketiminde Hollanda ve İsviçre başı çekiyor

Avrupa'da uyuşturucu tüketiminde Hollanda ve İsviçre başı çekiyor
Marmara Denizi'nden 6 bin 564 metreküp müsilaj temizlendi

Marmara Denizi'nden 6 bin 564 metreküp müsilaj temizlendi
Milli biatloncular şampiyonalarda madalya hedefi için ter döküyor

Milli biatloncular şampiyonalarda madalya hedefi için ter döküyor