Dolar
18.83
Euro
20.11
Altın
1,869.99
ETH/USDT
1,635.30
BTC/USDT
22,968.00
BIST 100
4,509.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
logo
Gündem

52 il müftüsü ve 2 bin 500 Diyanet personeli deprem bölgesinde görevlendirildi

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde, 52 il müftüsü ve 2 bin 500 Diyanet personelinin görevlendirildiği bildirildi.

Ali Kemal Akan   | 07.02.2023
52 il müftüsü ve 2 bin 500 Diyanet personeli deprem bölgesinde görevlendirildi

Ankara

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın talimatıyla, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak amacıyla depremin ilk saatlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinin faaliyetlerine başladığı belirtildi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç'in başkanlığındaki yönetim merkezinin, yapılacak iş ve işlemleri yürürlüğe koyarak gelişmeleri takip etmeyi sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, depremin hemen ardından bölgeye giden Erbaş'ın da Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Başkanlığın ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) çalışmalarını koordine ettiği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın, evlerine giremeyen tüm vatandaşların uygun olan camilerde kalabileceklerini duyurduğuna yer verilen açıklamada, "Ayrıca, uygun olan Kur'an kursları ve Diyanet Akademi Merkezleri de vatandaşların hizmetine sunulmuştur. İlk aşamada, merkez teşkilatında genel müdür, daire başkanı, taşrada ise il müftüleri unvanlarında bulunan personelin izinleri iptal edilmiş ve görevlendirmeye hazır halde beklemeleri talimatı verilmiştir." bilgisine yer verildi.

150 kişilik arama kurtarma ekibi bölgeye intikal etti

Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı genel müdürleri, daire başkanları, 52 il müftüsü ve çok sayıda ilçe müftüsü ile başka illerden görevlendirilen yaklaşık 2 bin 500 Diyanet personelinin, TDV ekiplerinin, arama kurtarma, insani yardım, manevi destek çalışmalarına devam ettiği belirtilerek deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım etmeye ve idari koordinasyona desteğini sürdürdüğü aktarıldı.

Deprem nedeniyle vefat edenler için camilerde yatsı ezanından önce sela verildiği, namaz sonrasında Kur'an-ı Kerim ve dua programının icra edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Başkanlığımızın Avrupa ülkelerindeki müşavirlik ve ataşeliklerimizin bulunduğu bölgelerde yardım kampanyaları başlatılmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı personeli SMS bilgilendirmesi ile vatandaşlar ise sosyal medya üzerinden kan bağışı yapılması konusunda teşvik edilmiştir. Ayrıca, arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla TDV Bartın, Ordu, Bursa, Afyonkarahisar ve İstanbul şubeleri uhdesindeki 150 kişilik arama kurtarma ekipleri deprem bölgelerine intikal etmiştir. Bölgedeki acil ihtiyaçlar için tespit çalışmaları devam etmekte olup konuyla alakalı TDV şubeleri ile koordinasyon sağlanmaktadır."

TDV tarafından ilk etapta 1 mobil mutfak tırı, 1 afet aracı, 1 destek hizmetleri aracı ve 1 karavanın Kahramanmaraş'ta, 2 mobil ikram aracı, 1 mobil koordinasyon aracının Hatay'da, 1 mobil ikram aracının Gaziantep'te, 1 mobil ikram aracının Malatya'da, 1 arama aracının Osmaniye'de, 1 ilave ulaşım aracının ise Adıyaman'da görevlendirildiği bildirildi.

TDV ekiplerince vatandaşlara yemek dağıtımının yapılmaya devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin deprem bölgesindeki yaraların bir an evvel sarılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremden 37 saat sonra enkazdan bir kişi kurtarıldı
Deprem bölgesinde enkazdan sağ kurtarılan çocuklar yakınlarını bekleyenlere umut oldu
Konya'da deprem bölgesine giden yardım tırları yoğunluğu yaşanıyor
Bakan Soylu: Deprem bölgelerine 18 bin jandarma, 10 bine yakın polis sevk ettik, 10 bin jandarma talimatı daha verdik
Enkaz altında kalan Yeni Malatyasporlu kaleci Ahmet Eyüp'e henüz ulaşılamadı

Benzer haberler

Afrika ülkelerinden Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla taziye mesajları

Afrika ülkelerinden Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla taziye mesajları

52 il müftüsü ve 2 bin 500 Diyanet personeli deprem bölgesinde görevlendirildi

İspanya Kralı 6. Felipe, deprem dolayısıyla Türkiye ve Suriye'ye dayanışma mesajı gönderdi

Pegasus deprem bölgesinden yurt içi direkt uçuşları ücretsiz yapacak

Pegasus deprem bölgesinden yurt içi direkt uçuşları ücretsiz yapacak
AK Parti bütün teşkilat mensuplarını deprem bölgelerinde görevlendirdi

AK Parti bütün teşkilat mensuplarını deprem bölgelerinde görevlendirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile telefonda görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet