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5 ilin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Samsun, Kahramanmaraş, Çorum, Kastamonu ve Sinop'un bazı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Ekip  | 11.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
5 ilin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Ankara

Samsun'un Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Alaçam, Asarcık ve Ladik ilçelerinde 12 Şubat Çarşamba günü taşımalı bazı okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

Nurhak ve Göksun ilçelerinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 12 Şubat Çarşamba günü için ara verildi.

Elbistan'da 12 Şubat'ta taşımalı eğitimin yapılmayacağı, ayrıca merkez Dulkadiroğlu'nda 19 ve Onikişubat'ta 19 mahallede eğitime ara verildiği bildirildi.

Çorum

Çorum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy'ün bazı köylerinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Ortaköy Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının bazı bölgelerde buzlanmaya neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim kapsamında Esentepe, Yukarıkuyucak, Yaylacık, Salbaş, Asar, Senemoğlu ve Büyükkışla köylerinde kar ve buzlanmadan dolayı eğitim 12 Şubat 2025 günü bir gün tatil edilmiştir. Aşdağul beldemiz, İncesu ve Karahacip köylerimizde taşımalı eğitime devam edilecektir."

Kastamonu

Kaymakamlıkların sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Kent merkezinde ve yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışının devam ettiği kentte, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

Sinop

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Kar yağışı ve buzlanma dolayısıyla tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde, Türkeli ilçesinde Akçabük, Direkli, Çatakörencik, Çatakgeriş, Doğanlı ve Kuz köyleri ile Boyabat ilçesinin Çukurhan, Karamusalı, Boyalı, Engilekin, Ören, Erkeç, Yenimehmetli, Yenicamili, Yenikayalı, Bölüklü, Gökçukur ve Uzunçay köylerinin yanı sıra aynı ilçenin Doğanburnu ve Gökçeağaçsakızı Caba Deresi mahallelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 12 Şubat Çarşamba günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."

Ayancık Kaymakamlığından yapılan açıklamada da ilçe genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

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