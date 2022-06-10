5. Etnospor Kültür Festivalinde 20 ülkenin mutfağından örnekler tanıtıldı
TİKA'nın organize ettiği evrensel lezzetler standında 20 ülkenin mutfağından örnekler vatandaşlarla buluştu. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, "Afrika, Avrupa, Asya'dan farklı coğrafyalardan çok güzel yemekler var." dedi.
İstanbul
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde 20 ülkenin yöresel lezzetleri ilgi topluyor.
Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) organizasyonuyla 20 ülkenin yöresel lezzetleri, hediyelik eşyaları, kıyafetlerinin sergilendiği "Evrensel Lezzetler" standına, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Ülkelerin farklı yemekleri, ekmekleri, tatlıları, içecekleri ve meyvelerinden tadan misafirler, bu ürünler hakkında bilgi alıyor.
Stantları gezen Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evrensel tatlarda 20'nin üzerinde ülkenin mutfakları tanıtılıyor. Çocukların ve gençlerin farklı tatları ilk defa deneyimleme fırsatı buldukları bir bölüm. Afrika, Avrupa, Asya'dan farklı coğrafyalardan çok güzel yemekler var." diye konuştu.
Ülke temsilcileri ilgiden memnun
Etkinlikte ülkelerinin mutfağını ve kültürünü tanıtan temsilciler, vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu belirtti.
Kırgızistan'dan getirdikleri yiyecekleri tanıtan Dayırbek Kencebayuulu, "Bişkek'ten geliyoruz. Milli giysilerimizi, tanıtım eşyalarımız ile yiyecek ve içeceklerimizi getirdik. Çok büyük bir ilgi var. İnsanlar tatlımızı çok beğendi ama en çok kımız merak ediliyor. Mutlaka kımızın tadına bakıyorlar. Çocuklar, ürünler hakkında bilgi alıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Özbekistan'ın yerel ürünlerini sergileyen Abdullah Ganiyev ise "Özbekistan'ı temsil eden ekmeğimiz, kuru üzüm, badem ve diğer ürünlerimizi getirdik. En çok yöresel kıyafetlerimiz beğeniliyor. Ahşap oymacılığımız çok meşhur. Et, patates, havuç, pancar ve lahananın olduğu dimlyama yemeğimizi ikram ediyoruz. Ayrıca Özbek pilavımız çok beğeniliyor. Pilavımızın özelliği sarı havuçtan yapılması. Herkes patates zannediyor ama sarı havuç var. Basmati pirinci kullanılıyor. Gelen herkes çok beğeniyor." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.