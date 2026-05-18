5. Esenler Gençlik Günleri'nde 4 gün boyunca etkinlikler yapılacak Esenler Belediyesince bu yıl 5'incisi düzenlenen "Esenler Gençlik Günleri" 4 gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam edecek.

15 Temmuz Millet Bahçesi'nde başlayan etkinliklere yaklaşık 200 bin gencin katılması hedefleniyor.

19 Mayıs'ta sona erecek festival kapsamında ödüllü spor turnuvaları, konserler, açık hava etkinlikleri, paintball, bowling, gokart yarışlarının yanı sıra yamaç paraşütü ve dalış gibi ücretsiz aktiviteler de gerçekleştirilecek.

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Erhan Akcan, AA muhabirine, her yıl düzenledikleri programın bu sene beşincisini organize ettiklerini söyledi.

Akcan, "Esenler Gençlik Günleri'nde kültürden, sanata, spordan, müziğe, eğlenceye kadar birbirinden çeşitli aktivitelerimiz var. Etkinlikte 8 farklı branşta spor turnuvamız mevcut. Bugün bunlardan birinde, okçuluk turnuvasındayız." diye konuştu.

Etkinliğin amacının gençlere istedikleri nitelikte özel alanlar sağlamak ve içerikler planlamak olduğunu dile getiren Akcan, şunları kaydetti:

"Etkinlik kapsamında 'Gençlik Rotası' programıyla gençler, Mardin, Sinop, Bolu ve Bursa'yı kapsayan kültürel yolculuk deneyimi yaşayacak. Türkiye'nin çeşitli yerlerine gençlik rotalarımız var. Mardin, Trabzon, Sinop, Bursa, Bolu gibi yerlere gençlerimizi gerek uçakla gerekse otobüslerle ücretsiz olarak gezdirmeyi hedefliyoruz. Festivalin en dikkati çeken etkinliklerinden biri ise dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in gençlerle gerçekleştireceği özel söyleşi olacak. İstanbul'daki tüm gençlerimizi festivalimize bekliyoruz."

"Çok keyifli bir yarışma oldu"

Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcularından Hilal Çakır, 8 yıldır bu sporu yaptığını kaydetti.

Bugün turnuva kapsamında eleme turu yapıldığını aktaran Çakır, "Arkadaşlarıma destek için buradayım. Çok keyifli bir yarışma oldu. Çok güzel bir gündü. Esenler Belediyesine teşekkür ediyorum." dedi.

Çakır, nişan almayı çok sevdiğini, bu sporun hayatını komple değiştirdiğini anlattı.

Okçulukta profesyonel olup, ilerlemek istediğini dile getiren Çakır, "Milli takım hedefimiz var. Onun için her gün çalışıyoruz. Uzun süren saatler antrenmanlarımız oluyor. 'Okçuluk erkek sporu' diye bir şey de yok. Daha çok kadınların da başarısı olan bir spor. Mesela takım arkadaşlarımdan Avrupa ve dünya şampiyonu olanlar var. Olimpiyata giden sporcularımız var." diye konuştu.

Etkinliklere katılan Atışalanı İsmetpaşa İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Furkan Erdoğan, "Etkinlik çok güzeldi. Hocalarımdan çok memnunum. İyi ki Esenler'de doğmuşum. Burada maç yaptık, yarışmalara katıldık. Futbol ile masa tenisi de oynadım." ifadelerini kullandı.

Yunus Emre İlkokulu öğrencilerinden Mustafa Ensar Ertuç ise etkinliklerde çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.

Ertuç, çok eğlendiklerini belirterek, "Topların içine bindik. Yarış yaptık, yuvarlandık. Çok güzel, eğlenceli geçti. Festival bize çok güzel arkadaşlıklar ve eğlence kattı." dedi.

Mesut Özil ile Musti Kusti gençlerle buluşacak

Spor, kültür, eğlence ve müziği bir araya getiren 5. Esenler Gençlik Günleri'nde dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil gençlerle özel söyleşi yapacak.

Başarı hikayesini ve kariyer yolculuğunu paylaşacak Özil, gençlerle spor, motivasyon ve hedefler üzerine sohbet edecek.

Senegalli içerik üreticisi Musti Kusti de Esenler Gençlik Merkezi'nde gençlerle buluşacak.

