Dolar
16.67
Euro
17.55
Altın
1,819.95
ETH/USDT
1,160.20
BTC/USDT
20,317.00
BIST 100
2,490.24
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

3600 ek gösterge düzenlemesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

3600 ek gösterge ile "öğrenci affı" düzenlemesini de içeren ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sinan Uslu   | 28.06.2022
3600 ek gösterge düzenlemesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki yağış sonrası çalışmalara ilişkin açıklama
Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya NATO'ya katılım için Türkiye ile mutabakata vardı
Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü memorandum imzalandı
3600 ek gösterge düzenlemesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
Bakan Kasapoğlu: İnşallah bu yıl 200 binden fazla gencimizi kamplarımızda misafir etmeyi planlıyoruz

Benzer haberler

3600 ek gösterge düzenlemesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

3600 ek gösterge düzenlemesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de

Çay Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu