36. NATO Liderler Zirvesi'ni takip edecek basın mensupları için Uluslararası Medya Merkezi hazırlandı

[1/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[2/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[3/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[4/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[5/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[6/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[7/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[8/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[9/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[10/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[11/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[12/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[13/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[14/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[15/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[16/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[17/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[18/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[19/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[20/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[21/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[22/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[23/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[24/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[25/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[26/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[27/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[28/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[29/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[30/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[31/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[32/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[33/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[34/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[35/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.

[36/36] Türkiye'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanını, binlerce diplomatı, gazetecileri ve davetlileri ağırlayacak. Yerli ve yabancı basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde oluşturulan Uluslararası Medya Merkezi de yayın ve haber akışı için gerekli teknik donanımla hizmet vermeye başladı.