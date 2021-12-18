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Cumhurbaşkanı Erdoğan, III. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi karşılama törenine ve aile fotoğrafı çekimine katılıyor
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3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek resmi açılış oturumuyla devam edilecek.

Sefa Mutlu   | 18.12.2021
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek

İstanbul

"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin üçüncü günü resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimiyle başlayacak.

Zirvede saat 11.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılış oturumu gerçekleştirilecek.

Kapalı oturumla devam etmesi beklenen zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Başbakanı ve Maliye Bakanı Aimene Benabderrahmane'yi, Nijer Başbakanı ve Hükümet Başkanı Ouhoumoudou Mahamadou'yu kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yatırımlar Temalı Çalışma Öğle Yemeği'nin ardından Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı'yla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile ayrı ayrı görüşecek.

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