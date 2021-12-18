3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler, çalışma yemeğinde bir araya geldi
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler, "Yatırımlar" temalı çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Istanbul
"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışı ve kapalı oturumu gerçekleştirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve zirveye katılan diğer liderler, daha sonra çalışma yemeğinde bir araya geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.