Dolar
16.43
Euro
18.50
Altın
1,798.23
ETH/USDT
3,965.00
BTC/USDT
47,023.00
BIST 100
2,084.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler, çalışma yemeğinde bir araya geldi

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler, "Yatırımlar" temalı çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Sefa Mutlu, Elif Küçük   | 18.12.2021
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler, çalışma yemeğinde bir araya geldi

Istanbul

"Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışı ve kapalı oturumu gerçekleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve zirveye katılan diğer liderler, daha sonra çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 805 bin 823'e çıktı
İspanya artan Kovid-19 vakalarıyla çok yüksek riskli ülkeler arasına girdi
Çin, Cıciang eyaletindeki Kovid-19 salgınını durdurmaya çalışıyor
Süresi geçen Kovid-19 aşısı takip sisteminin 'kırmızı' uyarısıyla kullanım dışı kalıyor
İtalya'da Kovid-19 salgınında bu yılın en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler, çalışma yemeğinde bir araya geldi

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne katılan liderler, çalışma yemeğinde bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye-Afrika ilişkilerini yeni ve daha ileri bir seviyeye taşıyoruz

Emine Erdoğan: İklim değişikliğinin olumsuzluklarından öncelikli kırılgan gruplar etkilenecek

Afrika Birliği Dönem Başkanı Tshisekedi: Türkiye, Afrika'nın kalkınmasına da önem veriyor

Afrika Birliği Dönem Başkanı Tshisekedi: Türkiye, Afrika'nın kalkınmasına da önem veriyor
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek
TRT Afrika Yayın Birliğinin ortak üyesi oldu

TRT Afrika Yayın Birliğinin ortak üyesi oldu