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3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2'si Barış Pınarı, biri Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 27.06.2021
3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Huzur ve güvenliğin teminatı olan Kahraman Komandolarımız, ikisi Barış Pınarı bölgesinde, biri de Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki toplam 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.

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