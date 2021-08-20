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28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen İlhan Kılıç ve Aydan Erol, İstanbul'da gözaltına alındı

28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen dönemin MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç ve dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı emekli Koramiral Aydan Erol, İstanbul'da gözaltına alındı.

Başak Akbulut Yazar, Mustafa Hatipoğlu, Halil Demir   | 20.08.2021
28 Şubat davasında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen İlhan Kılıç ve Aydan Erol, İstanbul'da gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yakalama kararı sonrasında Fenerbahçe Orduevi'nde kalan İlhan Kılıç ile Kadıköy'de ikamet eden Aydan Erol'un adreslerine gitti.

Adreslerinde gözaltına alınan Kılıç ve Erol'un sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye götürüldüğü öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında haklarında verilen müebbet hapis cezaları kesinleşen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartmıştı.

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