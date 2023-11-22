28. Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı, Ankara'da yapıldı
28'inci Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları (SEDM) Toplantısı, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in (sağda) ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin ev sahipliğinde ve Romanya’nın Dönem Başkanlığında, Ankara’da yapılan 28. Güneydoğu Avrupa Savunma Bakanları Toplantısı'na (SEDM) ilişkin, "SEDM üyeleri olarak, organizasyonun bölgesel rolünün ve etkinliğinin güçlendirilmesi ile Güneydoğu Avrupa ve ötesinde sonuç odaklı görünürlüğünün artırılması yönündeki gayretlerimizi sürdürme konusunda mutabık kaldık." dedi.
16 ülke, 3 bölgesel kuruluş ve Güneydoğu Avrupa Tugay Komutanlığı (SEEBRIG) temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıya Milli Savunma Bakanı Güler’in yanı sıra, Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze, Karadağ Savunma Bakanı Dragan Krapovic, Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nosatıi, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar, Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zapryanov, Kuzey Makedonya Savunma Bakan Yardımcısı Tiron Jajaga, Sırbistan Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Nemanja Starovic ve İtalya Savunma Bakan Yardımcısı Matteo Perego Di Cremnago katıldı.
Güneydoğu Avrupa’da bölgesel güvenlik, istikrar ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Ankara Merkez Orduevi’nde düzenlenen toplantıya ABD, Arnavutluk, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan, Hırvatistan ve Slovenya'dan temsilciler de iştirak etti.
Milli Savunma Bakanı Güler ve Romanya Savunma Bakanı Tilvar, Moldova'nın gözlemci üyelikten tam üyeliğe geçişinin üye ülkelerce kabul edilmesi üzerine düzenlenen imza töreni sonrası basın toplantısı düzenledi.
Güler, burada yaptığı konuşmada, SEDM sürecinin geleceği ve bölgesel gelişmelerin görüşüldüğünü ifade ederek, "SEDM, 27 yıldır Güneydoğu Avrupa ve ötesinde istikrar, işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerinin desteklenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Bölgenin en kapsamlı girişimi olan SEDM, bugün Moldova’nın tam üyeliği ile genişlemesini sürdürmektedir." dedi.
SEDM üyeleri olarak Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki toprak bütünlüğüne destek verdiklerini belirten Güler, "SEDM üyeleri olarak, organizasyonun bölgesel rolünün ve etkinliğinin güçlendirilmesi ile Güneydoğu Avrupa ve ötesinde sonuç odaklı görünürlüğünün artırılması yönündeki gayretlerimizi sürdürme konusunda mutabık kaldık." diye konuştu.
Romanya Savunma Bakanı Tilvar ise Moldova'yı tam üyeliğe geçmesi nedeniyle kutlayarak, "Bu genişleme sadece prosedürel bir kilometre taşı değil, daha geniş bölgesel uyum ve güvenliğe doğru atılmış önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.
SEDM'nin bölgesel barış, istikrar ve refahın korunmasındaki rolüne değinen Tilvar, "Bu girişim sadece savunmayla ilgili değil, aynı zamanda Güneydoğu Avrupa ulusları arasında güven tesis etmek, köprüler kurmak ve ortak bir amaç duygusu yaratmakla ilgili." şeklinde konuştu.
Tilvar, Karadeniz bölgesinde seyrüsefer özgürlüğünün ve sivil gemilerin güvenliğinin sağlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Karadeniz seyrüsefer rotalarını kullanan gemiler için oluşturdukları risk ve ulusal altyapımıza yönelik potansiyel tehdit göz önünde bulundurulduğunda, sürüklenen deniz mayınlarının etkisiz hale getirilmesi, en önemli öncelik olmaya devam etmektedir." dedi.
Ulusal çabalara ek olarak, Karadeniz'de NATO üyesi ülkeler olarak Türkiye, Romanya ve Bulgaristan'ın da dahil olduğu mayınla mücadele girişiminin, sürüklenen deniz mayınlarının yarattığı tehdidi ele almak üzere aktif bir şekilde devam ettiğini kaydeden Tilvar, "Güneydoğu Avrupa için barış, istikrar ve güvenlik mirasını birlikte inşa edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.