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27 dağcıdan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı

Türkiye Dağcılık Federasyonunca oluşturulan dağcı grubu, Ağrı Dağı'nda zirve tırmanışına başladı.

Abdullah Söylemez   | 06.03.2022
27 dağcıdan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

TDF 2022 faaliyet programında yer alan "Ağrı Dağı Kış Tırmanışı" için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen 3'ü kadın, 3'ü rehber 27 kişiden oluşan dağcı grubu, araçlarla Çevirme mezrasına geldi.

2 bin 200 rakımlı bölgede hazırlıklarını tamamlayan dağcı grubu, 3 bin 200 metrede bulunan ilk kamp alanına ulaşmak için yürüyüşe başladı.

TDF 3. kademe antrenörü Şahap Eryılmaz, AA muhabirine, farklı illerden gelen dağcılarla tırmanışa başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Zirveye çıkmayı hedeflediklerini ifade eden Eryılmaz, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla faaliyetimiz başladı. Yarın 3 bin 200 kampından 4 bin 200 kampına hareket etmeyi düşünüyoruz. Bir sonraki gün de zirveyi deneyeceğiz. Hava raporları olumlu gösteriyor. Zirveye çıkmayı başaracağımıza inanıyorum. Kış tırmanışları federasyonun faaliyet programında vardı. Yasal süreç nedeniyle Ağrı Dağı'na çıkışa izin verilmiyordu. Artık izin verildiği için geçen sene tırmanışa başladık ve hava koşulları el vermediği için 4 bin 200 kampından döndük. Bu yıl büyük ihtimalle zirveye ulaşmayı başaracağız."

Dağcılardan Hüseyin Avni Ortay ise Dağcılık Federasyonunun düzenlediği eğitimleri tamamladığını, öğrendiklerini Ağrı Dağı'nda uygulayacağını aktardı.

Hakan Kavaklıçeşme de zirveye çıkmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Ağrı Dağı'nda olmak zaten bir ayrıcalık. Başka ülkelerde 5 bin rakımlı dağlar varken bizdeki 5 binliğe çıkmak çok daha güzel." dedi.

Kadın dağcılardan Nesrin Çamlıdereli de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Ağrı Dağı'nın zirvesinde kutlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

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