25 yıldır 850 metre rakımda "yeşil vatan" nöbeti tutuyor

Kilis Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında yer alan ve geniş görüş açısıyla stratejik öneme sahip Ömer Dede Yangın Gözetleme Kulesi'nde görev yapan 59 yaşındaki Korkmaz, orman yangınlarının önlenmesinde ilk halkayı oluşturuyor.

Sarp ve kıvrımlı yolları aşarak ulaştığı kulede haftanın 5 günü vardiyalı olarak nöbet tutan Korkmaz, gün boyunca kilometrelerce uzaklıktaki ormanlık alanları takip ediyor. Korkmaz, en küçük dumanı dahi fark ettiğinde ilk müdahale ekiplerini yönlendirerek olası yangınların büyümeden kontrol altına alınmasına katkı sağlıyor.

Ormanlık alanlar dron ve güvenlik kameralarıyla da izlenirken kulede yapılan gözetleme erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Korkmaz, ormanları yalnızca yangınlara karşı değil, yasa dışı kesim faaliyetlerine karşı da gözetliyor.

Abdurrahman Korkmaz, AA muhabirine, 25 yıldır "yeşil vatan" için görev yaptığını belirterek kendisini bir "ateş savaşçısı" olarak gördüğünü söyledi.

Görevini büyük bir sevgiyle yaptığını dile getiren Korkmaz, "Burada 25 yıldır 'yeşil vatan'ımızı koruyorum. Adeta ateş savaşçısı olarak görev yapıyorum. Gün boyunca ormanı gözetliyoruz. En ufak bir duman gördüğümüzde Gülbaba köyünde bulunan ilk müdahale ekiplerine haber veriyorum ve ekipleri yönlendiriyorum. Daha sonra amirlerimize yangın ile ilgili bilgi veriyorum. Yangının büyüklüğüne göre helikopter ve diğer araçlar bölgeye sevk ediliyor." dedi.

İzinli olduğu günlerde bile aklının görev yerinde kaldığını ifade eden Korkmaz, yangın gözetleme kulesini ikinci evi gibi gördüğünü anlattı.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Korkmaz, "Ormanların yetişmesi uzun zaman alıyor. Vatandaşlarımız duyarlı olsunlar. Ormana girmeyelim ve ormanda ateş yakmayalım. Sigara izmaritlerini gelişigüzel ormanlık alanlara atmayalım ve anız yakmayalım." diye konuştu.

"24 saat görev başındayız"

Kilis Orman İşletme Müdürü Cem Mete Yılmaz da kentte yaklaşık 28 bin 800 hektarlık ormanlık alanın yangın riskine karşı sürekli gözetim altında tutulduğunu söyledi.

Yangın sezonunda tüm ekiplerin teyakkuz halinde görev yaptığını belirten Yılmaz, "Yeşil varlığımızın her karışını korumak için ekiplerimizle birlikte 24 saat görev başındayız. 4 arazöz, 1 su tankı, 2 ilk müdahale aracımız ve 64 personelimiz ile birlikte tam kadro sahadayız. Arazi ekiplerimiz riskli bölgelerde aralıksız devriye atıyor. Haber merkezimize veya bize bir ihbar düştüğü an bölgeye en yakın ekibimiz vakit kaybetmeden olay yerine intikal ediyor ve alevler büyümeden müdahaleye başlıyor. Yangın tamamen söndürülüp soğutma çalışmaları tamamlanıncaya kadar ekiplerimiz sahadan ayrılmıyor." ifadelerini kullandı.

Ormanların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Yılmaz, vatandaşlardan ormanlık alanlarda duman, ateş veya şüpheli bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmalarını istedi.