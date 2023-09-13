2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı
" "
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Bakan Bak, "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık." dedi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.