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2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı

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Halil İbrahim Avşar  | 13.09.2023 - Güncelleme : 13.09.2023
2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Bak, "İlk aşamada, yüzde 87'lik bir yerleştirme oranı ile yeni bir rekora imza attık." dedi.

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