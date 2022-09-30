Dolar
18.52
Euro
18.17
Altın
1,662.91
ETH/USDT
1,352.90
BTC/USDT
19,729.00
BIST 100
3,179.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında Türkiye genelinde 59 bin 430 tatbikat yapıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal   | 30.09.2022
2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı

Ankara

AFAD'ın açıklamasında, ülke genelinde 59 bin 430 tatbikat gerçekleştirildiği, yıl sonu hedefinin ise 70 bin tatbikatı tamamlamak olduğu belirtildi.

Açıklamada, 52 bin 164 okul, 623 hastane, 1018 apartman, 270 öğrenci yurdu, 3 bin 185 kamu binası, 1146 müftülük, eğitim merkezi, 217 organize sanayi bölgesi, 90 cezaevi, 137 kültür yapısı, 175 huzurevi, 104 kütüphane, 237 alışveriş merkezi, havalimanı/terminal, sendika ve spor müsabakasında tatbikat düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca 52'si il düzeyi, 4'ü tematik 12 bölgesel düzey Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) tatbikatının da tamamlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"65+ Yaşlı Hakları Derneği"nden belediyelere ulusal birlik çağrısı
2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 3 PKK'lı terörist SİHA'yla etkisiz hale getirildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Çevre Ajansı kimsenin himayesinde değildir
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 2 ay uzatıldı

Benzer haberler

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 59 bin 430 tatbikat yapıldı

Erzincan'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Ardahan'da depremden etkilenen vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi

Ardahan'da 4 büyüklüğünde deprem

Ardahan'da 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan Pakistan'a 26 bin çadır, 400 binden fazla gıda ve hijyen kolisi desteği

AFAD'dan Pakistan'a 26 bin çadır, 400 binden fazla gıda ve hijyen kolisi desteği
Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi

Eskişehir'den Pakistan'daki sel bölgesine insani yardım malzemesi gönderildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet